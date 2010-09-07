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Требуется удаленный личный помощник руководителя.
Требования:
1. Отличное знание MS Excel, Word,IE, опытный пользователь Интернет
2. Технический склад ума (желательно наличие технического образования как минимум незаконченного), аналитические способности
3. Знание грамматики русского языка и правописания
4. Способность составлять проводить аналитические исследования
5. Отличные коммуникативные способности, грамотная русская речь
6. Готовность общаться по скайпу (голосовая и видео связь), электронной почте и телефону
7. Наличие мобильного и домашнего телефонов, ПК, микрофона и наушников (для общения по Скайпу)
8. Отсутствие посторонних звуков на рабочем месте (лай собаки, плач ребенка, и т.п.)
9. Наличие на рабочем месте с 10.00 до 19.00 мск в будние дни
Условия:
Оклад 12 000 рублей за 8-ми часовой рабочий день пять дней в неделю с 10.00 до 19.00 московского времени в будние дни. На испытательный срок продолжительностью две недели заинтересованному кандидату будут предлагаться различные задачи с почасовой оплатой из расчета 75 рублей в час. Если все задачи будут выполнены качественно и в срок, то испытательный срок будет считаться завершенным успешно.
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