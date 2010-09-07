Требуется удаленный личный помощник руководителя.

Требования:

1. Отличное знание MS Excel, Word,IE, опытный пользователь Интернет

2. Технический склад ума (желательно наличие технического образования как минимум незаконченного), аналитические способности

3. Знание грамматики русского языка и правописания

4. Способность составлять проводить аналитические исследования

5. Отличные коммуникативные способности, грамотная русская речь

6. Готовность общаться по скайпу (голосовая и видео связь), электронной почте и телефону

7. Наличие мобильного и домашнего телефонов, ПК, микрофона и наушников (для общения по Скайпу)

8. Отсутствие посторонних звуков на рабочем месте (лай собаки, плач ребенка, и т.п.)

9. Наличие на рабочем месте с 10.00 до 19.00 мск в будние дни

Условия:

Оклад 12 000 рублей за 8-ми часовой рабочий день пять дней в неделю с 10.00 до 19.00 московского времени в будние дни. На испытательный срок продолжительностью две недели заинтересованному кандидату будут предлагаться различные задачи с почасовой оплатой из расчета 75 рублей в час. Если все задачи будут выполнены качественно и в срок, то испытательный срок будет считаться завершенным успешно.