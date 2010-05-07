Требуется переводчик английского языка на внештатной основе. Необходимо переводить текущую документацию с/на язык (справки, доверенности и пр.) тексты абсолютно несложные, не требуют глубоких знаний языка, важна внимательность и ответственность исполнителя. Перевод с языка за 1800 знаков с пробелами - 60 рублей, на язык - 80 руб. В месяц может выходить от 50 страниц, неплохая подработка для студентов или начинающих.

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