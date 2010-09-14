Wilhard

Максим Wilhard

 
49 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Требуется специалист по контекстной рекламе

    $1000

    Рекламному агентству (на рынке с 2004 года) требуется специалист по контекстной рекламе. Требуется подбор ключевых слов, составление рекламных объявлений, настройка и ведение рекламных кампаний. Оплата сдельная: 1) Гарантированный доход не менее 5 000 рублей в месяц 2) За ...

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Составить сем. ядро и объявления для Яндекс Директ

    Требуется составить семантическое ядро (тематика – мебель) и после согласования слов – объявления для Яндекс Директ в формате XLS для последующей автоматической загрузки объявлений в интерфейс Яндекса. Сообщите, пожалуйста: 1) Когда сможете приступить к выполнению задания 2) Срок ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется тестирование сайта

    $100

    Требуется тестирование вновь созданного сайта на Друпале: wilhard.incoding.ru. Необходимо проверить сайт на соответствие техническому заданию и составить подробный отчет. Отчет должен содержать каждый пункт ТЗ и результаты его проверки. Кроме того, надо обязательно проверить все базовые ...

    Тестирование сайтовнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Менеджер проектов

    Требуется менеджер проектов на постоянную удаленную работу. Задачи: Поиски в Интернете (специального программного обеспечения (например CRM, Project management), технической информации) и анализ полученной информации Составление технических заданий (с учетом SEO и юазбилити) Создание сайтов и управление процессом создания ...

    Управление проектами1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Удаленный помощник руководителя

    Требуется личный помощник для удаленной работы. Условия: Оклад от 12 000 рублей за 8-ми часовой рабочий день пять дней в неделю с 10.00 до 19.00 московского времени в будние дни. На испытательный срок продолжительностью две недели ...

    Прочее4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Удаленный личный помощник

    Требуется удаленный личный помощник руководителя. Требования: 1. Отличное знание MS Excel, Word,IE, опытный пользователь Интернет 2. Технический склад ума (желательно наличие технического образования как минимум незаконченного), аналитические способности 3. Знание грамматики русского языка и правописания 4. Способность составлять проводить аналитические исследования 5. Отличные коммуникативные способности, грамотная ...

    Прочее6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад