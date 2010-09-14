Рекламному агентству (на рынке с 2004 года) требуется специалист по контекстной рекламе. Требуется подбор ключевых слов, составление рекламных объявлений, настройка и ведение рекламных кампаний. Оплата сдельная: 1) Гарантированный доход не менее 5 000 рублей в месяц 2) За ...
- $1000Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется составить семантическое ядро (тематика – мебель) и после согласования слов – объявления для Яндекс Директ в формате XLS для последующей автоматической загрузки объявлений в интерфейс Яндекса. Сообщите, пожалуйста: 1) Когда сможете приступить к выполнению задания 2) Срок ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Требуется тестирование вновь созданного сайта на Друпале: wilhard.incoding.ru. Необходимо проверить сайт на соответствие техническому заданию и составить подробный отчет. Отчет должен содержать каждый пункт ТЗ и результаты его проверки. Кроме того, надо обязательно проверить все базовые ...Тестирование сайтовнет заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется менеджер проектов на постоянную удаленную работу. Задачи: Поиски в Интернете (специального программного обеспечения (например CRM, Project management), технической информации) и анализ полученной информации Составление технических заданий (с учетом SEO и юазбилити) Создание сайтов и управление процессом создания ...Управление проектами1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Требуется личный помощник для удаленной работы. Условия: Оклад от 12 000 рублей за 8-ми часовой рабочий день пять дней в неделю с 10.00 до 19.00 московского времени в будние дни. На испытательный срок продолжительностью две недели ...Прочее4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется удаленный личный помощник руководителя. Требования: 1. Отличное знание MS Excel, Word,IE, опытный пользователь Интернет 2. Технический склад ума (желательно наличие технического образования как минимум незаконченного), аналитические способности 3. Знание грамматики русского языка и правописания 4. Способность составлять проводить аналитические исследования 5. Отличные коммуникативные способности, грамотная ...Прочее6 заявокЗакрыт13 лет назад