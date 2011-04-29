Рекламному агентству (на рынке с 2004 года) требуется специалист по контекстной рекламе.

Требуется подбор ключевых слов, составление рекламных объявлений, настройка и ведение рекламных кампаний.

Оплата сдельная:

1) Гарантированный доход не менее 5 000 рублей в месяц

2) За предварительный подбор слов (до 30 шт.) и оценку бюджета для одного сайта – 50 рублей

3) За подробный анализ и подбор ключевых слов для одного сайта - 300 рублей

4) За составление объявлений для одного сайта - 900 рублей

5) За настройку и ведение одной рекламной кампании (мониторинг один раз в день) – 3% от суммы кампании

Портрет идеального кандидата:

1) Сертифицированный специалист Яндекса, Гугл и Бегуна (или хотя бы одной системы)

2) Грамотный русский язык

3) Наличие положительных отзывов от работодателей

Если Вы не идеал, то пишите почему стоит работать именно с Вами.

Заинтересованных прошу присылать по электронной почте (bprom 2005 @ yandex.ru - без пробелов):

1) Сертификаты

2) Отзывы

3) Резюме