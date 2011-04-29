Требуется специалист по контекстной рекламе

$1000
Поисковые системы (SEO)Закрытнет заявок153 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Рекламному агентству (на рынке с 2004 года) требуется специалист по контекстной рекламе.

Требуется подбор ключевых слов, составление рекламных объявлений, настройка и ведение рекламных кампаний.

Оплата сдельная:

1) Гарантированный доход не менее 5 000 рублей в месяц

2) За предварительный подбор слов (до 30 шт.) и оценку бюджета для одного сайта – 50 рублей

3) За подробный анализ и подбор ключевых слов для одного сайта - 300 рублей

4) За составление объявлений для одного сайта - 900 рублей

5) За настройку и ведение одной рекламной кампании (мониторинг один раз в день) – 3% от суммы кампании

Портрет идеального кандидата:

1) Сертифицированный специалист Яндекса, Гугл и Бегуна (или хотя бы одной системы)

2) Грамотный русский язык

3) Наличие положительных отзывов от работодателей

Если Вы не идеал, то пишите почему стоит работать именно с Вами.

Заинтересованных прошу присылать по электронной почте (bprom 2005 @ yandex.ru - без пробелов):

1) Сертификаты

2) Отзывы

3) Резюме

13 лет назад
Wilhard
Максим 
49 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Специалист в SMO проект

    $250

    Требуется специалист для продвижения сайта в социальных медиа. Задачи: - постинг на форумах, социальных сетях, блогах - создание и развитие аккаунтов, групп, профилей, блогов, - партизанский маркетинг. Требования: - ОТВЕТСТВЕННОСТЬ - Желание работать и соответствующие знания обязательны. Опыт и наличие готовых аккаунтов ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Специалист по продвижению сайтов

    Необходим специалист по продвижению сайтов, который удаленно мог бы выполнять работу на субподряде. Также он будет должен вести рекламные кампании клиента в интернете. Работа попроектная. Условие: специалист должен будет выезжать на первую встречу с клиентом ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Специалист по интернет-маркетингу (SMO)

    Требуется специалист по нтернет-маркетингу (SMO) Обязанности: ведение PR кампаний в социальных сетях и на форумах анализ результатов проведенной деятельности и отчетность Требования: успешный опыт ведения SMO-кейсов (портфолио приветствуется) адекватность грамотность оперативность Условия: удаленная работа оплата по договоренности

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • SMO-оптимизатор

    Orion.treto.ru посвящен третьему завершающий этапу трансарктической историко-географической экспедиции «Путь Ориона». Мы являемся спонсорами этой экспедиции. Путешественники из Иваново на парусно-моторном судне пройдут свыше 10 тысяч миль в полярной зоне северного полушария Земли. Если вам интересна ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • SEO специалист

    $2500

    Требования: •Высшее образование; •опыт работы от 2 лет; •опыт успешного продвижения сайта в ТОП-10 Яндекса и Гугла по среднечастотным и высокочастотным запросам; •знание 1C-Bitrix (Битрикс) Обязанности: •внутренная оптимизация сайта; •продвижение сайта в ТОП-10 по высокочастотным и среднечастотным запросам; •составление и корректировка ключевых слов; •работа ...

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется специалист по контекстной рекламе

    - опыт работы с контекстной рекламой в Яндекс, Гугл, Бегун, Вконтакте, Facebook обязанности – Управление контекстными кампаниями: подбор ключевых слов, организация новых кампаний, подготовка отчетов. - Анализ посещаемости сайта и качества трафика

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется аналитик\оптимизатор

    $500

    Для проекта по анализу и оптимизации сайтов требуются люди, разбирающиеся в структуре сайтов, понятиях "правильности сайта", внутр оптимизации. Цель данной работы: создавать подробный анализ по клиентским проектам Обязательные требования: ответственность и честность и хотя бы общие понятия ...

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ищем SEO спец-ов для продвижения сайтов за рубежом

    Оnline-rx компания, которая является одним из лидеров на рынке Европы среди онлайн аптек ищет специалистов SEO, а так же affiliates для продвижения своих сайтов с целью увеличения объемов продаж в Франции, Италии, Испании, Швеции и ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен учитель, срочно

    Небходим учитель, который на примере моих сайтов научит продвигать сайты по запросам + директ реклама. Срочно. Рассмотрю все предложения. Заранее спасибо! Раньше я сам уже продвигал сайт и успешно, просто нужно все воскресить и рассказать какие ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад