Требуется специалист для продвижения сайта в социальных медиа. Задачи: - постинг на форумах, социальных сетях, блогах - создание и развитие аккаунтов, групп, профилей, блогов, - партизанский маркетинг. Требования: - ОТВЕТСТВЕННОСТЬ - Желание работать и соответствующие знания обязательны. Опыт и наличие готовых аккаунтов ...
Требуется специалист по контекстной рекламе
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Рекламному агентству (на рынке с 2004 года) требуется специалист по контекстной рекламе.
Требуется подбор ключевых слов, составление рекламных объявлений, настройка и ведение рекламных кампаний.
Оплата сдельная:
1) Гарантированный доход не менее 5 000 рублей в месяц
2) За предварительный подбор слов (до 30 шт.) и оценку бюджета для одного сайта – 50 рублей
3) За подробный анализ и подбор ключевых слов для одного сайта - 300 рублей
4) За составление объявлений для одного сайта - 900 рублей
5) За настройку и ведение одной рекламной кампании (мониторинг один раз в день) – 3% от суммы кампании
Портрет идеального кандидата:
1) Сертифицированный специалист Яндекса, Гугл и Бегуна (или хотя бы одной системы)
2) Грамотный русский язык
3) Наличие положительных отзывов от работодателей
Если Вы не идеал, то пишите почему стоит работать именно с Вами.
Заинтересованных прошу присылать по электронной почте (bprom 2005 @ yandex.ru - без пробелов):
1) Сертификаты
2) Отзывы
3) Резюме
- Похожие заказы
- $250Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен13 лет назад
Необходим специалист по продвижению сайтов, который удаленно мог бы выполнять работу на субподряде. Также он будет должен вести рекламные кампании клиента в интернете. Работа попроектная. Условие: специалист должен будет выезжать на первую встречу с клиентом ...Закрыт13 лет назад
Требуется специалист по нтернет-маркетингу (SMO) Обязанности: ведение PR кампаний в социальных сетях и на форумах анализ результатов проведенной деятельности и отчетность Требования: успешный опыт ведения SMO-кейсов (портфолио приветствуется) адекватность грамотность оперативность Условия: удаленная работа оплата по договоренностиЗакрыт13 лет назад
Orion.treto.ru посвящен третьему завершающий этапу трансарктической историко-географической экспедиции «Путь Ориона». Мы являемся спонсорами этой экспедиции. Путешественники из Иваново на парусно-моторном судне пройдут свыше 10 тысяч миль в полярной зоне северного полушария Земли. Если вам интересна ...Закрыт13 лет назад
- $2500
Требования: •Высшее образование; •опыт работы от 2 лет; •опыт успешного продвижения сайта в ТОП-10 Яндекса и Гугла по среднечастотным и высокочастотным запросам; •знание 1C-Bitrix (Битрикс) Обязанности: •внутренная оптимизация сайта; •продвижение сайта в ТОП-10 по высокочастотным и среднечастотным запросам; •составление и корректировка ключевых слов; •работа ...Закрыт13 лет назад
- опыт работы с контекстной рекламой в Яндекс, Гугл, Бегун, Вконтакте, Facebook обязанности – Управление контекстными кампаниями: подбор ключевых слов, организация новых кампаний, подготовка отчетов. - Анализ посещаемости сайта и качества трафикаЗакрыт13 лет назад
В офис требуется начинающий сеошник. Зп после собеседования. Киев. Контакты: 0635682728 0(44)5682728 ...Закрыт13 лет назад
- $500
Для проекта по анализу и оптимизации сайтов требуются люди, разбирающиеся в структуре сайтов, понятиях "правильности сайта", внутр оптимизации. Цель данной работы: создавать подробный анализ по клиентским проектам Обязательные требования: ответственность и честность и хотя бы общие понятия ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт13 лет назад
Оnline-rx компания, которая является одним из лидеров на рынке Европы среди онлайн аптек ищет специалистов SEO, а так же affiliates для продвижения своих сайтов с целью увеличения объемов продаж в Франции, Италии, Испании, Швеции и ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Небходим учитель, который на примере моих сайтов научит продвигать сайты по запросам + директ реклама. Срочно. Рассмотрю все предложения. Заранее спасибо! Раньше я сам уже продвигал сайт и успешно, просто нужно все воскресить и рассказать какие ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт13 лет назад