Ищем SEO спец-ов для продвижения сайтов за рубежом

Поисковые системы (SEO)Закрыт3 заявки217 просмотров
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Оnline-rx компания, которая является одним из лидеров на рынке Европы среди онлайн аптек ищет специалистов SEO, а так же affiliates для продвижения своих сайтов с целью увеличения объемов продаж в Франции, Италии, Испании, Швеции и Дании. Введете в google.de ключевое слово Viagra и Вы увидите один из наших интернет-магазинов в начале списка ( http://www.pharmatheke-europe.com/).

Продажа медикаментов в интернете – один из самых прибыльных видов бизнеса в наше время. Мы открываем офис в Украине и поэтому заинтересованы в сотрудничестве с местными SEO компаниями и фрилансерами.

Наша компания может предложить такие маркетинговые инструменты как многоязычные content writers, хосты и сервера, способы оплаты для анонимных покупок. Мы предлагаем выгодные условия для партнеров (http://affiliate.online-rx.biz/)

Готовы расмотреть все предложения.

Lisa Smith

Supply Project Manager

online.rx

e-mail: [email protected]

skype: lisa-tmm

13 лет назад
LisaSmith
Лиса 
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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