Нужен специалист по продвижению в команду. Наш профиль создание сайтов. И естественно обращаются за продвижением.

Сразу стабильно по многу заказов не обещаю. Но пара уже висит.

Интересует комплекс мер по продвижению сайта. В том числе и до момента его разработки, верстки.

Естественно важно качество, цена вопроса, оперативность и постоянная доступность онлайн... Думаю в начале работать по проектно

1) Проект текущий. Сайт храма (ссылку не дам. еще не готов). Даже провинциальной часовни.

Идея популяризация православия в сети... Если честно, слабо представляется как это возможно

Нужно из него сделать самый популярный в рунете (но тут то конкуренции совсем нет) а главное выполняющий свою миссию сайт (вот с этим проблема.). Вот здесь тоже подумать надо какими фишками пользоваться

Ваши предложения, друзья

Заранее спасибо.