Ищем копирайтера для постоянного сотрудничества. Нашей компани требуется человек с хорошим знанием английского языка для написания статей по Поисковой оптимизации и продвижению (Search Engine Optimization) Требования: - Знание английского языка - Опыт написания статей о поисковой оптимизации - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен специалист по продвижению в команду. Наш профиль создание сайтов. И естественно обращаются за продвижением.
Сразу стабильно по многу заказов не обещаю. Но пара уже висит.
Интересует комплекс мер по продвижению сайта. В том числе и до момента его разработки, верстки.
Естественно важно качество, цена вопроса, оперативность и постоянная доступность онлайн... Думаю в начале работать по проектно
1) Проект текущий. Сайт храма (ссылку не дам. еще не готов). Даже провинциальной часовни.
Идея популяризация православия в сети... Если честно, слабо представляется как это возможно
Нужно из него сделать самый популярный в рунете (но тут то конкуренции совсем нет) а главное выполняющий свою миссию сайт (вот с этим проблема.). Вот здесь тоже подумать надо какими фишками пользоваться
Ваши предложения, друзья
Заранее спасибо.
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