Специалист по продвижению

Поисковые системы (SEO)Закрыт4 заявки175 просмотров
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Молодая Вебстудия ищет высококвалифицированного специалиста по оптимизации и раскрутке сайтов.

Студия уже существует, работает. Запущена работа менеджеров в Москве, Питере, Киеве, Харькове. Ведутся переговоры с Казахстаном и Норвегией.

В данный момент ведется создание сайта студии.

Жду Ваших предложений.

13 лет назад
4pin
46 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
6 отзывов
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