Нужно два человека для постоянной удаленной работы, которые будет продвигать сайты. В обязаности будет входить - ганять сайты по блогам, каталогам и т.д. (в ручную) Более подробно уже лчино объясним. Пишите цену, только за работу, в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Веб студии требуется специалист по продвижению
Наличие удачно продвинутых проектов по с.ч. и в.ч. обязательно. Также обязательно опыт продвижения по разным регионам России.
Пишите Ваши условия, ожидаемую заработную плату, как предлагаете работать?
- Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $700
Требования: - уметь продвигать не только платными ссылками. - уметь писать SEO текст, а не только его править. - уметь оценивать бюджет и риски. Опыт работы от 2-х лет в этой сфере.Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен грамотный специалист, для сотрудничества, в дружный коллектив. Требования работа на удаленке, возможно в будущем работа полный график в офисе. знание алгоритмов яндекса, гугл, рамблер. ответственный, пунктуальный. опыт работы от 1 года портфолио с успешными проектами. обязанности оценка стоимости продвижения ведение проекта, мониторинг позиций, ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется линк-менеджер для удаленной работы по размещению линков на тематических ресурсах (тема - медицинские услуги). Оплата по договоренностиПоисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется оптимизатор для сайта www.alterlit.ru Основные цели: поисковое продвижение и закрепление на 1-х местах; ...Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт13 лет назад
SEO специалист для работы в офисе, г Кировоград. Опыт обязателен. Оплата обсуждается индивидуально.Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт13 лет назад
Доброе время суток. Необходим удаленный учитель по интернет маркетингу, который научит оптимизировать сайт, продвигать по ключевым словам, SMO, директ, гугл и т.д Естественно что человек не может учить если не знает сам, так что вы должны ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $250
Продвигать сайты различной тематики, выводить в топ, умение продвигать неординарными способами, белые методы продвижения!Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Всем здравствуйте!В команду SEO шник для поднятие сайта.Цена обговоренная.В личку или сюда пишите ваши контактыПоисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт13 лет назад
Ищу партнера для работы, который бы мог занаться трафиком. Базовые знания по работе в Linux, perl, php, html. оплата обсуждается подробности в асе 270184120Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт13 лет назад