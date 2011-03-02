Нужен в команду SEO

В удаленную развивающуюся веб-студию требуется: удаленный SEO специалист. специализируемся на комплексном SEO для корпоративных клиентов. все методы продвижения. По SEO у нас направление новое, работаем более полугода, при консалтинговой компании работающей на B2b с корпоративными клиентами, имеем постоянные ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем здравствуйте!В команду SEO шник для поднятие сайта.Цена обговоренная.В личку или сюда пишите ваши контакты
- Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт12 лет назад
Для помощи основному оптимизатору требуется линк-менеджер. Обязанности: закупка ссылок на биржах, по заранее согласованному с оптимизатором плану. Требования: опыт самостоятельно продвижения сайтов с активной закупкой ссылок. Работа удаленная. обязательно наличие скайпа и возможности говорить по нему ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Для реализации e-commerce сайта ориентированного на международный рынок требуется специалист по usability. Задачи которые требуется решать: - Погружение в задачу, brainstorming по формированию компонентов и инструментария будущего проекта; - Проработка концептуальной структуры дизайна для постановки задачи дизайнеру; - Разработка ...Закрыт13 лет назад
- $500
Для реализации e-commerce сайта ориентированного на международный рынок специалист по SEO. Задачи которые требуется решать: - Совместная проработка целей продвижения, e-маркетинг анализ; - Формулировка SEO стратегии под различные целевые аудитории; - Создание тактических планов продвижения; - Формирование пакета привлекаемых ресурсов(субподряда) ...Закрыт13 лет назад
Ищу партнера для работы, который бы мог занаться трафиком. Базовые знания по работе в Linux, perl, php, html. оплата обсуждается подробности в асе 270184120Закрыт13 лет назад
- $2500
Сайт написан на Ruby on Rails. Необходимо на базе существующего движка провести SEO. Ключевые слова, материалы для тегов и прочая информация в части наполнения измененной под оптимизацию структуры есть. По необходимости оперативно готовы предоставить дополнительные ...Закрыт13 лет назад
Есть ветеринарная клиника, есть сайт, нужно его продвигать. Звонить по телефону (495) 514-51-94 Александр Владимирович. Тут не отвечу, заказчика знаю, заказчик не яЗакрыт13 лет назад
Требуется специалист, на удалении, по продвижению и оптимизациии сайтов и групп в соц. сетях и в блогах на ежемесячный оклад; двигать на первом этапе 1-3 сайта; Пишите пожалуйста с желаемой зарплатой; Спасибо!Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт13 лет назад
Обязанности: • Управление проектами внутренней разработки аналитических систем для сбора и хранения информации из поисковых систем и других ресурсов, анализа конкурентов, инструментов для аналитиков • Определение приоритетов и планов разработки. Выстраивание процессов разработки ПО. Управление проектной ...Закрыт13 лет назад
На постоянную удалённую работу требуются специалисты по продвижению сайтов, различной тематики. Опыт приветствуется. Оклад ежемесячно. Обсуждаемый. Первые 3 месяца оклад на усмотрение компании. Оставляйте заявки, краткое резюме и контакты. Будем рады сотрудничеству с Вами.Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт13 лет назад