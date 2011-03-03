Для реализации e-commerce сайта ориентированного на международный рынок требуется специалист по usability. Задачи которые требуется решать: - Погружение в задачу, brainstorming по формированию компонентов и инструментария будущего проекта; - Проработка концептуальной структуры дизайна для постановки задачи дизайнеру; - Разработка ...
В web стартап требуется специалист по SEO (google)
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Для реализации e-commerce сайта ориентированного на международный рынок специалист по SEO.
Задачи которые требуется решать:
- Совместная проработка целей продвижения, e-маркетинг анализ;
- Формулировка SEO стратегии под различные целевые аудитории;
- Создание тактических планов продвижения;
- Формирование пакета привлекаемых ресурсов(субподряда) продвижения;
- Создание набора инструментов для продвижения и поддержки позиций после запуска проекта;
- Планирование вирусных акций;
- Финально, сводный документ рекомендаций, инструментов и моделей привлечения ЦА.
Требуемые компетенции:
- Наличие портфолио по SEO работам с не менее чем 6 успешными и измеряемыми работами;
- Знания большого разнообразия инструментов SEO;
- Хороший практический опыт оптимизации под google(западный рынок) ;
- Наличие trusted рекомендаций.
Что мы предлагаем:
- Сдельную систему оплаты труда, с разбиением на конкретные вехи;
- Удобный для вас способ оплаты(на ваш выбор);
- 100% соблюдение условий договора;
- Интересный проект, который усилит ваше портфоли в будущем;
- Опыт работы с профессиональная команда и современный, западный подход к продвижению сайтов.
Мы ищем фрилансера, который бы мог работать в течении всего проекта, что подразумевает стабильность заказов и послепроектную доработку(отдельный заказ).
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