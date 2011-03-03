В web стартап требуется специалист по SEO (google)

Для реализации e-commerce сайта ориентированного на международный рынок специалист по SEO.

Задачи которые требуется решать:

- Совместная проработка целей продвижения, e-маркетинг анализ;

- Формулировка SEO стратегии под различные целевые аудитории;

- Создание тактических планов продвижения;

- Формирование пакета привлекаемых ресурсов(субподряда) продвижения;

- Создание набора инструментов для продвижения и поддержки позиций после запуска проекта;

- Планирование вирусных акций;

- Финально, сводный документ рекомендаций, инструментов и моделей привлечения ЦА.

Требуемые компетенции:

- Наличие портфолио по SEO работам с не менее чем 6 успешными и измеряемыми работами;

- Знания большого разнообразия инструментов SEO;

- Хороший практический опыт оптимизации под google(западный рынок) ;

- Наличие trusted рекомендаций.

Что мы предлагаем:

- Сдельную систему оплаты труда, с разбиением на конкретные вехи;

- Удобный для вас способ оплаты(на ваш выбор);

- 100% соблюдение условий договора;

- Интересный проект, который усилит ваше портфоли в будущем;

- Опыт работы с профессиональная команда и современный, западный подход к продвижению сайтов.

Мы ищем фрилансера, который бы мог работать в течении всего проекта, что подразумевает стабильность заказов и послепроектную доработку(отдельный заказ).