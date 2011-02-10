SEO-оптимизатор

Подбираем серьезную проектную команду. Цель – создание ультрасовременного инновационного портала для консалтингового рынка. Работа сложная, но интересная, идея не имеет аналогов.

Возьмем молодых, талантливых, ответственных и работоспособных специалистов, готовых учиться и глубоко проникать в суть созидаемого – чтобы вместе с командой лучших бизнес-консультантов обрести уникальную компетенцию и создать великий проект!

Проект рассчитан на 1,5 года/ Ваше участие и степень занятости обсудим при личной встрече/ обязательно проживание в Москве для регулярных встреч проектной группы/

Обязанности:

* Работа над развитием нового образовательного портала для HR

* Разработка концепции продвижения сайта

* Наполнение контентом сайта

* Внедрение новых технологий

* SEO оптимизация

* Ассистирование менеджеру проекта

Требования:

* Активная жизненная позиция

* Желание развиваться в интернет-технологиях

* Умение мыслить креативно

* Техническое образование

Условия:

* Перспективы карьерного роста

* Работа в команде молодых специалистов

* Возможен гибкий график работы для студентов дневного отделения

* Оформление по ТК РФ