Требуется оптимизатор с опытом работы

В веб студию требуется фрилансер / команда фрилансеров для долгосрочного сотрудничества

Наши основные требования:

1. Опыт работы не менее 3х лет. Работа на фрилансе не менее 1,5 лет.

2. Ответы на запросы через email / фриланс не более 24 часов по рабочим дням.

3. Портфолио должно включать работы в тч над сложными в плане продвижения проектами, которые могли бы показать профессионализм кандидата.