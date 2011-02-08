Требуется SEO специалист

Исходные данные: есть несколько сайтов различной тематики (на данный момент: строительство, ремонт, спорт, стоматология, брендинг и другие), в перспективе их увеличение. Нужно: оптимизация сайтов и их продвижение в поисковиках, раскрутка сайтов в социальных сетях, наполнение сайтов готовым контентом ...
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На постоянную работу требуется SEO оптимизатор.
Задачи: Работа с биржами ссылок и статей, консультации по оптимизации контента на сайте.
Оплата - от 100$ / мес без учета расходов на ссылки/статьи.
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