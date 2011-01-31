Необходимы помощники для рекламы в интернете

Компания BartSoft Inc. (www.bartsoft.com), успешно работающая на рынке 11 лет, предлагает постоянную удаленную работу инициативным и активным людям, которые могут выполнять следующие виды работ:

- поиск сайтов, которые предоставляют необходимые услуги

- поиск необходимой информации в интернете (англоязычная часть)

- размещение предоставленных нами статей на сайтах

- помощь в работе по продвижению и рекламе в интернете

Желательно, чтобы человек мог работать из дома.

Требования: портфолио, наличие свободного выхода в интернет, хороший технический английский, порядочность, надежность, ответственность, обязательность.

Просьба присылать следующую информацию: резюме, расценки и рейт оплаты труда в час по адресу: jobs2006(at)bartsoft.com