Команде профессиональных веб-разработчиков требуется SEO-специалист для удалённой работы на постоянной основе. В задачи кандидата будет входить продвижение наших Интернет-сайтов для обеспечения их ранжирования в Top 10 поисковой выдачи Google

Требования к кандидатам:

- не менее трёх лет успешного опыта в SEO/SEM

- хорошее знание английского языка

- высокий уровень коммуникативных способностей

- предприимчивость и инициативность

- опыт в веб-разработке приветствуется но необязателен

- технический и аналитический склад ума, опыт работы с большими объёмами информации и аналитических данных

- кандидат должен продемонстрировать чёткое понимание алгоритмов поисковых систем и принципов оптимизации сайтов в соответствии с ними.

- опыт в Интернет маркетинге.

Условия оплаты:

- оклад 700 USD в месяц + бонусы

Если вы готовы присоединиться к международной команде профессиональных web-разработчиков и для вас немаловажен перспективный карьерный рост, высышлите, пожалуйста, своё резюме и информацию по предыдущим проектам на адрес [email protected]