Ищу надежного подрядчика по контекстной рекламе для ведения комплексной интернет-кампании интернет-магазина. Обязателен опыт ведения крупных кампаний в адвордсе и директе не меннее 1 года, подключения Google Analytics, оптимизации стоимости кликов, анализа отчетных данных. Ежедневный ...
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На постоянную работу требуется SEO специалист для работы над одним проектом.
ЗП 5000р
Бюджет проекта на продвижение до 1000 USD (не включая ЗП)
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