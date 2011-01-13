СЕО-оптимизатор в офис

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Приглашаю Вас на постоянную работу в наш офис ( Москва, ЦАО).

Вакансия - СЕО-ОПТИМИЗАТОР. График работы 5/2, з/п ориентировочно от 30-35 тыс. на испытательный срок, но обсудить можем.

Расскажу чуть подробнее, так как уже были, к сожалению, прецеденты. Нам НЕ нужен копирайтер, нужен именно оптимизатор. Так что не пишите, пожалуйста, о том, как хорошо Вы составляете СЕО-статьи - я Вам итак верю, раз Вы здесь и читаете моё объявление. Копирайтер в Вашем распоряжении, считайте, уже есть!

Нужна именно техническая сторона вопроса - оптимизация кода, Сапа, вордстат, поиск ресурсов для размещения постоянных сео-статей, прогноз ссылочного бюджета. Рабочая нагрузка средняя - до 10 проектов, из которых половина - небольшие. Есть текущие проекты, будут новые - работа над которыми предстоит с нуля.

Ещё одно пожелание - знание английского на элементарном уровне (хотя бы чтение со словарём, больше не обязательно).

О себе - работаем в данной сфере уже 6 лет, коллектив хороший, начальство - ещё лучше. Проекты не однотипные, так что будет очень интересно. Обещаем принять Вас тепло и очень дружелюбно ))))

Жду звонков и писем. [email protected] 8 905 792 12 19

С уважением, Марина.