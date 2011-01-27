alter_marina

Натива alter_marina

 
45 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
Создание и продвижение сайтов

Создание сайтов - интереснейшая творческая работа. Каждый новый сайт - это новое произведение, а не редактирование старых шаблонов.

Продвижение сайтов - это, в первую очередь, поддержка доброго имени клиентов, поэтому любые черные методы, которые могут отразиться на репутации сайта исключены.

Предоплата - это шаг к взаимному доверию между заказчиком и исполнителем. Я знаю, что Вы доверили заказ именно мне ( а не 10 компаниям и фрилансерам ) - я оправдаю Ваши ожидания. И я не одна, так как работаю в дружном, перспективном, творческом коллективе сотрудников, благодаря чему есть возможность выполнить практически любой заказ.

Мы не гонимся за рейтингом на фрилансе - мы просто находим здесь людей для долгосрочного сотрудничества.

Обращайтесь - всегда поможем!!!

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