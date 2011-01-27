alter_marina

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Приглашаю Вас на постоянную работу в наш офис ( Москва, ЦАО). Вакансия - СЕО-ОПТИМИЗАТОР. График работы 5/2, з/п ориентировочно от 30-35 тыс. на испытательный срок, но ...
Создание сайтов - интереснейшая творческая работа. Каждый новый сайт - это новое произведение, а не редактирование старых шаблонов.
Продвижение сайтов - это, в первую очередь, поддержка доброго имени клиентов, поэтому любые черные методы, которые могут отразиться на репутации сайта исключены.
Предоплата - это шаг к взаимному доверию между заказчиком и исполнителем. Я знаю, что Вы доверили заказ именно мне ( а не 10 компаниям и фрилансерам ) - я оправдаю Ваши ожидания. И я не одна, так как работаю в дружном, перспективном, творческом коллективе сотрудников, благодаря чему есть возможность выполнить практически любой заказ.
Мы не гонимся за рейтингом на фрилансе - мы просто находим здесь людей для долгосрочного сотрудничества.
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Здравствуйте, уважаемые дизайнеры, профессионалы своего дела! Предлагаю Вам постоянную работу в нашем офисе, зарплата 35-45 тыс/мес , определяется при собеседовании. О себе - работаем в области создания и продвижения ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт14 лет назад
Приглашаю исполнителей любой специализации, образование, навыки и опыт работы значения не имеют, так как работа очень простая. Только для частных лиц, местоположение не имеет значения. Направление деятельности - добавление информации ...Наполнение сайтов71 заявкаЗакрыт14 лет назад