SEO-специалист со знанием английского языка

Будем рады сотрудничать с опытным SEO-специалистом.

Требования:

1. Умение провести полный комплекс продвижения сайта (ТОЛЬКО «БЕЛЫМИ» СПОСОБАМИ):

a. аудит сайта,

b. внутренняя поисковая оптимизация,

c. внутренняя перелинковка,

d. регистрация в ПС и каталогах,

e. подбор ключевых слов,

f. грамотное составление текстов для мета-тегов

g. составление SEO-текстов либо грамотных наставлений/рекомендаций для копиратера

h. грамотное наращивание ссылочной массы

i. Навыки продвижения в Social Media – плюс

j. Навыки вести AdWords кампании – плюс

2. Хороший уровень английского языка, как минимум на уровне чтения/написания (многие проекты - англоязычные)

3. Полная (30+ часов в неделю) либо частичная (20-30 часов в неделю) занятость.

4. Высокая скорость работы и постоянный контакт (Skype, Email, ICQ и т.д.).

5. Только для жителей Украины, еще лучше – Киев, т.к. для хороших фрилансеров будет возможность перейти на постоянную работу в офисе в Киеве.

6. Готовность работать на почасовой основе (системы учёта рабочего времени будем обсуждать с выбранным кандидатом).

Пожалуйста, в своей заявке опишите своё соответствие вышеуказанным требованиям. Укажите стоимость отдельных услуг (п.п. 1а-1j), также желаемый размер стоимости часа работы при почасовой оплате, желаемый уровень ЗП при полной занятости.

Просьба компании и веб-студии не тратить свое время, это вакансия только для частных фрилансеров.