В команду для работы в sturt-up проекте требуется гуру smm/seo. Локация: Россия, Санкт-Петербург, Рубинштейна 4. Время работы: с 11.00-19.00 Бонусы: очень уютный офис (джакузи, камин, своя кухня, чай, кофе, плюшки), молодая и дружелюбная команда с амбициями, выезды на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для длительного сотрудничества требуется добросовестный линк-менеджер (возможно без опыта работы).
Требования: усидчивость, аккуратность, ответственность.
В обязанности входит: тематический обмена ссылками и статьями, регистрация в каталогах, покупка ссылок и статей, размещение пресс-релизов, новостей, постинг на форумах и блогах. Те весь спектр работ, который приносит входящие ссылки.
График работы свободный, удаленный, но сотрудник требуется на постоянную основу, на длительное сотрудничество!
Все материалы, в том числе и обучающие, предоставим. Перспектива карьерного роста.
Оплата сначала сдельная, затем постоянная з/п (15 000 руб).
Конкретные предложения ждем на почту web{@}your-ra.ru
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