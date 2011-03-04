Для длительного сотрудничества требуется добросовестный линк-менеджер (возможно без опыта работы).

Требования: усидчивость, аккуратность, ответственность.

В обязанности входит: тематический обмена ссылками и статьями, регистрация в каталогах, покупка ссылок и статей, размещение пресс-релизов, новостей, постинг на форумах и блогах. Те весь спектр работ, который приносит входящие ссылки.

График работы свободный, удаленный, но сотрудник требуется на постоянную основу, на длительное сотрудничество!

Все материалы, в том числе и обучающие, предоставим. Перспектива карьерного роста.

Оплата сначала сдельная, затем постоянная з/п (15 000 руб).

Конкретные предложения ждем на почту web{@}your-ra.ru