Нужен учитель по SEO (Forestov)

Александр показал себя настоящим профессионалом!! Объяснил все принципы и методы сео-оптимизации, с конкретными примерами. Если быть точным, рассказал все, что нужно знать оптимизатору на сегодняшний день. В процессе обучения у меня возникали вопросы и уточнения, на которые Александр давал подробнейшие ответы. От обучения остались только положительные впечатления, ну и само собой знания) В дальнейшем планирую консультироваться по вопросам сео только с Александром!