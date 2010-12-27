Требуется SEO-консультант

Требования: - Обязательно безупречное знание английского языка - Обязателен успешный опыт работы от 2 лет - Наработанные контакты с блогерами сайтами в сфере ПО - Знание HTML / PHP на хорошем уровне - Желательны дизайнерские способности - Знание Photoshop Обязанности: - Поиск и ...
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Ищем консультанта по SEO-оптимизации.
В обязанности будет входить составление рекомендаций по оформлению ссылок, заголовков, текстов и т.д. и т.п. Т.е. на входе Вы получаете адрес сайта - на выходе, рекомендации по ядру, и тому, что описано выше. Работа сдельная. Все доработки по рекомендациям делаем мы. Жду Ваши предложения + ориентировочная стоимость. Наличие ОПЫТА обязательно.
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