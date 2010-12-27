Требуется SEO-консультант

Ищем консультанта по SEO-оптимизации.

В обязанности будет входить составление рекомендаций по оформлению ссылок, заголовков, текстов и т.д. и т.п. Т.е. на входе Вы получаете адрес сайта - на выходе, рекомендации по ядру, и тому, что описано выше. Работа сдельная. Все доработки по рекомендациям делаем мы. Жду Ваши предложения + ориентировочная стоимость. Наличие ОПЫТА обязательно.