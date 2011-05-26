PR менеджер

$2500
Поисковые системы (SEO)Закрыт1 заявка543 просмотра
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Требования:

- Безупречное знание английского языка (письменный, устный)

- Обязателен успешный опыт работы от 2 лет

- Дизайнерские способности

- Знание основ верстки

- Наработанные контакты с СМИ (в т.ч. зарубежными и онлайн)

- Техническая грамотность приветствуется

Обязанности:

- Обеспечение присутствия информации о компании в зарубежной (англоязычной) прессе

- Управление и контроль результатов работы PR-агентств компании в других странах

- Подготовка информационных и рекламных материалов компании

- Ведение отчетности

- Работа с CRM

- Организация PR активности (конкурсы, скидочные кампании и т.п.)

Описание:

Международная компания Auslogics Software является всемирно известным разработчиком программного обеспечения для компьютеров, работающих под управлением Microsoft Windows. На сегодняшний день разработками Auslogics пользуются более 10000000 людей во всем мире. Благодаря безукоризненной надежности, программное обеспечение компании Auslogics выбрали многие лидеры IT индустрии и крупные производители компьютерной техники.

Наши вакансии предполагают удаленную работу на полную ставку с официальным оформлением, высокой заработной платой - с возможностью значительного повышения и премирования по результатам Вашего труда.

Отправить резюме и более подробно ознакомиться с профилем компании можно на официальном сайте: http://www.auslogics.com

13 лет назад
auslogics
Юрий 
46 летАвстралия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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