SEO специалист

Компания Promo Interactive приглашает специалиста SEO на аутсорс для постоянного и продолжительного сотрудничества.

Обязанности:

• Проведение интегрированных рекламных кампаний (SEO+контексты).

• Проведение всего комплекса мер по продвижению сайтов компании в поисковых системах.

• Контроль и анализ статистики и индексации сайтов.

Требования:

• Опыт работы по поисковой оптимизации сайтов от 3-х лет;

• Опыт вывода сайта по ключевым запросам в ТОП-10, ТОП-5 поисковых систем;

• Наличие портфолио с успешно реализованными и действующими проектами;

• Знание и опыт работы в специальных SEO-программах;

• Практический опыт в области контекстной рекламы (работа в системах контекстной рекламы Яндекс.Директ, Google.AdWords, Бегун);

• Хорошая обучаемость, способность к одновременному ведению нескольких проектов.

Условия обсуждаются индивидуально.