SEO специалист

Поисковые системы (SEO)Закрыт5 заявок211 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Компания Promo Interactive приглашает специалиста SEO на аутсорс для постоянного и продолжительного сотрудничества.

Обязанности:

• Проведение интегрированных рекламных кампаний (SEO+контексты).

• Проведение всего комплекса мер по продвижению сайтов компании в поисковых системах.

• Контроль и анализ статистики и индексации сайтов.

Требования:

• Опыт работы по поисковой оптимизации сайтов от 3-х лет;

• Опыт вывода сайта по ключевым запросам в ТОП-10, ТОП-5 поисковых систем;

• Наличие портфолио с успешно реализованными и действующими проектами;

• Знание и опыт работы в специальных SEO-программах;

• Практический опыт в области контекстной рекламы (работа в системах контекстной рекламы Яндекс.Директ, Google.AdWords, Бегун);

• Хорошая обучаемость, способность к одновременному ведению нескольких проектов.

Условия обсуждаются индивидуально.

13 лет назад
anirame
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • Специалист SMM/SMO

    Задачи: формирование сообществ в ведущих соц. сетях, привлечение аудитории Рассматриваются кандидаты с успешным опытом продвижения компаний/сайтов/услуг в social media, готовые работать в рамках одного проекта длительное время, с портфолио Офис компании: Москва, резюме на ящик [email protected]

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Руководитель интернет-проектов\Администратор сайта

    В известную Компанию с мировым брендом , в сфере Индустрии красоты открыта позиция Контент-менеджер сайта\ Руководитель Интернет-магазина\web - программист в единственном лице. Обязанности: • Работа с сайтом компании (исправление ошибок, доработка или создание ...

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Подбор оптимизатора

    Хочу подобрать оптимизатора хорошего, толкового, знающего. Пишите приблизительные цены. в личке пообщаемся, чтобы понять что вы знаете, что умеете.

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • SEO специалист на постоянной основе

    Задача: 1. Провести оптимизацию сайта для поисковиков. 2. Комплексная раскрутка интернет-магазина в украинском сегменте (только белые методы). Претендентам обязательно: 1. Иметь опыт продвижения интернет-магазинов по ВЧ запросам. 2. Составлять план работ по продвижению с указанием времени положительного результата. 3. Предоставлять отчет ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется SEO оптимизатор (СПб)

    $1000

    Должностные обязанности: - подбор ключевых слов - внутренняя оптимизация сайтов - работа с ссылочными и статейными биржами - анализ эффективности результатов продвижения Знание основ PHP и JavaScript будет вашим преимуществом. Работа на постоянной основе в офисе, полный рабочий день. Опыт работы от ...

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • SEO специалист

    $20000

    Управляющая Компания «Офис-М»‚ предоставляющая новые возможности аренды офисов, объявляет конкурс на замещение вакантной должности SEO специалиста. Работа строго в офисе! Полный рабочий день! Требования: * Возраст от 20 до 25 лет ...

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • В проект по раскрутке покер рума требуются

    $7500

    В проект по раскрутке покер рума требуются оптимизаторы СЕО СМО СЕМ, рекламщики, PR-менеджеры, маркетологи. Желателно опыт работы в "покерной" тематике. Возможны долгосрочные отношения.

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад