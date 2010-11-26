SEO специалист

Задачи: формирование сообществ в ведущих соц. сетях, привлечение аудитории Рассматриваются кандидаты с успешным опытом продвижения компаний/сайтов/услуг в social media, готовые работать в рамках одного проекта длительное время, с портфолио Офис компании: Москва, резюме на ящик [email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Компания Promo Interactive приглашает специалиста SEO на аутсорс для постоянного и продолжительного сотрудничества.
Обязанности:
• Проведение интегрированных рекламных кампаний (SEO+контексты).
• Проведение всего комплекса мер по продвижению сайтов компании в поисковых системах.
• Контроль и анализ статистики и индексации сайтов.
Требования:
• Опыт работы по поисковой оптимизации сайтов от 3-х лет;
• Опыт вывода сайта по ключевым запросам в ТОП-10, ТОП-5 поисковых систем;
• Наличие портфолио с успешно реализованными и действующими проектами;
• Знание и опыт работы в специальных SEO-программах;
• Практический опыт в области контекстной рекламы (работа в системах контекстной рекламы Яндекс.Директ, Google.AdWords, Бегун);
• Хорошая обучаемость, способность к одновременному ведению нескольких проектов.
Условия обсуждаются индивидуально.
- Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт13 лет назад
В известную Компанию с мировым брендом , в сфере Индустрии красоты открыта позиция Контент-менеджер сайта\ Руководитель Интернет-магазина\web - программист в единственном лице. Обязанности: • Работа с сайтом компании (исправление ошибок, доработка или создание ...Закрыт13 лет назад
Хочу подобрать оптимизатора хорошего, толкового, знающего. Пишите приблизительные цены. в личке пообщаемся, чтобы понять что вы знаете, что умеете.Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт13 лет назад
Задача: 1. Провести оптимизацию сайта для поисковиков. 2. Комплексная раскрутка интернет-магазина в украинском сегменте (только белые методы). Претендентам обязательно: 1. Иметь опыт продвижения интернет-магазинов по ВЧ запросам. 2. Составлять план работ по продвижению с указанием времени положительного результата. 3. Предоставлять отчет ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
Должностные обязанности: - подбор ключевых слов - внутренняя оптимизация сайтов - работа с ссылочными и статейными биржами - анализ эффективности результатов продвижения Знание основ PHP и JavaScript будет вашим преимуществом. Работа на постоянной основе в офисе, полный рабочий день. Опыт работы от ...Закрыт13 лет назад
Нужен продвинутый специалист для продвижения нового сайта в сети. Условия работы и оплата по договоренности.Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $20000
Управляющая Компания «Офис-М»‚ предоставляющая новые возможности аренды офисов, объявляет конкурс на замещение вакантной должности SEO специалиста. Работа строго в офисе! Полный рабочий день! Требования: * Возраст от 20 до 25 лет ...Закрыт13 лет назад
Специалист SEO по продвижению сайта в google. Сайт на анг. : www.tradeandchart.com.Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужен сео специалист (гуру) для продвижения в яндексе данного проекта http://casino -rating .org/ оплата 50 $ в месяц при текущей нагрузке (200-400) ссылок есть перспектива ростаПоисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $7500
В проект по раскрутке покер рума требуются оптимизаторы СЕО СМО СЕМ, рекламщики, PR-менеджеры, маркетологи. Желателно опыт работы в "покерной" тематике. Возможны долгосрочные отношения.Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт13 лет назад