SEO специалист

Специалист SEO по продвижению сайта в google. Сайт на анг. : www.tradeandchart.com.
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Управляющая Компания «Офис-М»‚ предоставляющая новые возможности аренды офисов, объявляет конкурс на замещение вакантной должности SEO специалиста. Работа строго в офисе! Полный рабочий день!
Требования:
* Возраст от 20 до 25 лет
* Образование высшее/неокоченное высшее
* Опыт работы желателен
* Умение работать сразу над несколькими проектами
* Общие знания Seo
* Знакомство с сервисами аналитики и статистики (Яндекс, Гугл, Рамблер, поведение пользователей на сайте)
* Понимание принципов составления контекстного объявления, особенности каждой системы (Бегун, Директ, AdWords)
* Знание основ html, CSS
* Знакомство с 1С-Битрикс, желательно
* Опыт работы с хостингом, работа с тех. поддержкой
* Знакомство с бесплатными CMS (WordPress, Joomla, CMSimple)
* Желание учиться и развиваться
Обязанности:
* Оптимизация и продвижение сайтов:
o Внутренняя оптимизация сайтов (редактирование и размещение сео-статей для сайта, перелинковка, оптимизация структуры сайтов и кода)
o Работа с внешними факторами (закупка и отбор ссылок на бирже, размещение статей на бесплатной и платной основе, работа с блогерами)
o Сбор аналитики и статистики, анализ результатов (seo-софт)
o Работа с нестандартными средствами продвижения (фотографии, видео, SMM)
* Поддержка сайтов компании:
o Размещение контента на 4 сайтах компании (CMS)
o Работа с хостингом, почтой (настройка ДНС домена)
o Поддержка Интранета и Экстранета компании (1С-Битрикс)
Контекстная реклама:
* Работ а с системами контекстной рекламы (Бегун, Директ, Adwords, eLama) –создание, редактирование, анализ, улучшение
* Конте кстная реклама в соц. сетях (вКонтакте, Facebook)
Соц. сети:
* Помощь в редактировании группы Вконтакте, Facebook
* Работа с группами потенциальных клиентов
* Участие в обсуждении на форумах и сообществах.
Условия:
* Трудная, но интересная работа: работать придётся много‚ но результат того стоит!
* График работы с 12.00 – 21.00‚ суббота через субботу 10:00-18:00
* Оформление согласно ТК РФ
* Работа в офисных центрах класса «А» на Невском проспекте
* Возможность карьерного роста
* Возможность общения с интересными и значимыми людьми нашего города
* Возможность профессионального роста, приобретения новых знаний и навыков
* Оклад от 20000 руб.
* Испытательный срок от двух недель
* Конкурсное собеседование
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