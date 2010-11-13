SEO специалист

Управляющая Компания «Офис-М»‚ предоставляющая новые возможности аренды офисов, объявляет конкурс на замещение вакантной должности SEO специалиста. Работа строго в офисе! Полный рабочий день!

Требования:

* Возраст от 20 до 25 лет

* Образование высшее/неокоченное высшее

* Опыт работы желателен

* Умение работать сразу над несколькими проектами

* Общие знания Seo

* Знакомство с сервисами аналитики и статистики (Яндекс, Гугл, Рамблер, поведение пользователей на сайте)

* Понимание принципов составления контекстного объявления, особенности каждой системы (Бегун, Директ, AdWords)

* Знание основ html, CSS

* Знакомство с 1С-Битрикс, желательно

* Опыт работы с хостингом, работа с тех. поддержкой

* Знакомство с бесплатными CMS (WordPress, Joomla, CMSimple)

* Желание учиться и развиваться

Обязанности:

* Оптимизация и продвижение сайтов:

o Внутренняя оптимизация сайтов (редактирование и размещение сео-статей для сайта, перелинковка, оптимизация структуры сайтов и кода)

o Работа с внешними факторами (закупка и отбор ссылок на бирже, размещение статей на бесплатной и платной основе, работа с блогерами)

o Сбор аналитики и статистики, анализ результатов (seo-софт)

o Работа с нестандартными средствами продвижения (фотографии, видео, SMM)

* Поддержка сайтов компании:

o Размещение контента на 4 сайтах компании (CMS)

o Работа с хостингом, почтой (настройка ДНС домена)

o Поддержка Интранета и Экстранета компании (1С-Битрикс)

Контекстная реклама:

* Работ а с системами контекстной рекламы (Бегун, Директ, Adwords, eLama) –создание, редактирование, анализ, улучшение

* Конте кстная реклама в соц. сетях (вКонтакте, Facebook)

Соц. сети:

* Помощь в редактировании группы Вконтакте, Facebook

* Работа с группами потенциальных клиентов

* Участие в обсуждении на форумах и сообществах.

Условия:

* Трудная, но интересная работа: работать придётся много‚ но результат того стоит!

* График работы с 12.00 – 21.00‚ суббота через субботу 10:00-18:00

* Оформление согласно ТК РФ

* Работа в офисных центрах класса «А» на Невском проспекте

* Возможность карьерного роста

* Возможность общения с интересными и значимыми людьми нашего города

* Возможность профессионального роста, приобретения новых знаний и навыков

* Оклад от 20000 руб.

* Испытательный срок от двух недель

* Конкурсное собеседование