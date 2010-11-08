Перспективно развивающемуся порталу недвижимости на постоянную основу требуется молодой человек на должность "СЕО оптимизатор с обязанностями маркет менеджера". Необходимо проводить комплексное развитие проекта по всем направлениям оптимизации. На должность может кандидировать ТОЛЬКО человек, обладающий всеми необходимыми знаниями. Идеальный кандидат должен полностью быть поглощён процессом оптимизации, если можно выразиться – фанат своего дела. Человек, который чётко ставит цели, участвует в решении всех вопросов оптимизации, обладает объёмным видением процессов.

Обязанности:

• Разработка плана продвижения портала

• Подготовка, расчёт и анализ плана по оптимизации портала (умение минимизировать расходы и максимизировать результат)

• Комплексное развитие проекта ТОЛЬКО БЕЛЫМИ МЕТОДАМИ ОПТИМИЗАЦИИ, включая такие задачи, как:

- внутренняя оптимизация портала;

- поисковая оптимизация в основных русских и английских поисковых системах = Google.ru, Yandex.ru, Ramble.ru,

Google.com, Yahoo.com;

- удобство пользования (юзабилити);

- работа с интернет ресурсами SAPE, MIRALINKS, GoGetLinks GetGoodLinks, Blogun и другие биржи ссылок, блоков и

статей,

- составление семантических ядер запросов = RU, EN

- постоянный мониторинг позиций, выявление недействительных запросов, редактирование, добавление новых

запросов;

- плотная работа с Webmaster Tools поисковых систем Google, Yahoo, Yandex, Rambler

- поиск рекламных и партнёрских площадок по размещению линков;

- работа по увеличению значимости портала

- постоянный мониторинг позиций и общего развития портала

- составление, анализ и мониторинг рекламных программ (контекстная реклама) в основных ресурсах – Google

Adwords, Begun, Yandex.Direct

- другие вопросы

• Разработка и принятие комплексных мер по увеличению значимости портала (Поднятие ТИЦ и PR) и анализ стоимости ТОП позиций (1-5)

• Совместная работа с техническим отделом и решение вопросов по оптимизации портала

• Составление, обсуждение и принятие плана действий на неделю

• Cоставление отчётов о проделанных работах

• Комплексное развитие в Интернете = размещение рекламных статей, пресс-релизов на сайтах, форумах; увеличение ссылочной массы;

Требования:

• Глубокое знание поисковой оптимизации, развития проектов, систем наложения фильтров, требований к внутренней оптимизации, знание методов белой, серой и чёрной оптимизации

• Опыт ведения проектов (примеры проектов) и умение развивать проект комплексно, включая перечисленные задачи продвижения (возможна постановка дополнительных задач)

• Владение грамотной письменной и устной речью

• Знание особенностей подготовки материалов для размещения в сети

• Знание и умение использовать программные продукты для ведения комплексного продвижения

• Знание вопросов продвижения в основных поисковых системах Google.ru, Yandex.ru, Ramble.ru, Google.com, Yahoo.com (расчёт стоимости по ключевым запросам)

• Опыт построения и успешного ведения контекстной рекламы Google Adwords, Begun, Yandex.Direct

• Самостоятельность, стремление профессионально развиваться

• Способность анализировать и генерировать новые идеи

• РАБОТА ТОЛЬКО НА ОДНОМ ПРОЕКТЕ и уделять максимальное внимание проекту!

• Знание языков: русский, английский = ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Предлагаем достойную заработную плату, которая будет прогрессировать с ростом и значимостью портала + система бонусов и других поощрений.

Просьба кандидировать в соответствии с предъявленными требованиями!

Интернет адрес портала www.top-casa.com

Ваши резюме и вопросы присылайте на [email protected]