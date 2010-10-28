Веб студия ищет вебмастера для выполнения работ по провижению и наполнению веб ресурсов. Работа на постоянных условиях

Обязанности:

- регистрация в каталогах, досках объявлений

- обмен ссылками с другими ресурсами

- составление описаний

- Работа с контентом (добавление, удаление, редактирование)

Требования:

- адекватность

- Знания о продвижении веб ресурсов

- Знание html, css

- готовность работать с нашей cms

- доступность с 10 до 18 по мск – СТРОГОЕ ТРЕБОВАНИЕ

Оплата:

Сдельная. 2$ в час. Работа на постоянных условиях. В случае адекватности, оперативности и высокого качества выполненной работы оплата поднимается до 3$ в час

Оплата происходит денежным переводом или на wmr, раз в месяц, в его начале.

О себе на почту: [email protected]