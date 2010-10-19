Тренер по поисковому продвижению сайтов

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Компания «Эффективный сайт»

Телефон: +7 (495) 724-15-56

Сайт: www.analizsaita.ru

Вакансия "Тренер по продвижению сайтов"

Обязанности

- Проведение индивидуальных и групповых занятий по обучению продвижения сайтов по разработанной методике;

- Консультационные выезды (Москва в пределах МКАД) в офис клиента;

Требования

- Возраст от 22 до 40 лет;

- Практический опыт продвижения сайтов от 2 лет;

- Коммуникабельность;

- Желание развивать людей;

Условия

- Работа в офисе м.Войковская;

- Оформление по ТК РФ;

- График с 10.30-19.30;

- Зарплата 30.000 и выше (сдельная)

- Корпоративная мобильная связь;

- Бесплатное обучение (курсы, тренинги);

- Перспективы карьерного роста до руководителя учебного отдела;

13 лет назад
int229626
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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