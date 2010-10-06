Требуется сео-оптимизатор.

Поисковые системы (SEO)Закрыт5 заявок196 просмотров
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В динамично развивающуюся SEO-компанию требуется профессиональный оптимизатор с опытом работы в конкурентных тематиках и портфолио. Опыт работы - не менее 2-ух лет. Режим работы: удалённый.

Обязанности:

- ведение проектов в ссылочных биржах, слежение за эффективностью ссылочной массы (умение укладываться в разумно-минимальные бюджеты);

- отличное понимание работы алгоритмов поисковых систем;

- анализ актуальности методов продвижения, корректировка текущих схем;

- возможны смежные обязанности.

Заработная плата на испытательном сроке (2 месяца) от 15-20 тыс. рублей, далее от 30 тыс. рублей. Дальнейший рост заработной платы зависит от времени работы в компании, а также достигнутых результатов.

График работы:

- полный рабочий день (8 часов в сутки);

- шестидневная рабочая неделя (пн-сб), возможен переход на пятидневный рабочий день при хороших показателях эффективности работы.

Резюме жду в личку. Резюме может быть в свободной форме, но прошу отнестись к нему серьёзно. Можете считать резюме своим первым тестовым заданием. Две строчки не понятно о чём даже рассматриваться не будут. Наличие портфолио (активное или просто работали в какой-то компании) будет несомненным плюсом.

13 лет назад
CrazyJohn
Евгений 
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
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