Требуется сео-оптимизатор.

В компанию для продвижения корпаративного web ресурса в гугл и яндекс , бюджетными и безбюджетными методами требуется Сео специалист. Киевлянин. Все подробности в приват.
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В динамично развивающуюся SEO-компанию требуется профессиональный оптимизатор с опытом работы в конкурентных тематиках и портфолио. Опыт работы - не менее 2-ух лет. Режим работы: удалённый.
Обязанности:
- ведение проектов в ссылочных биржах, слежение за эффективностью ссылочной массы (умение укладываться в разумно-минимальные бюджеты);
- отличное понимание работы алгоритмов поисковых систем;
- анализ актуальности методов продвижения, корректировка текущих схем;
- возможны смежные обязанности.
Заработная плата на испытательном сроке (2 месяца) от 15-20 тыс. рублей, далее от 30 тыс. рублей. Дальнейший рост заработной платы зависит от времени работы в компании, а также достигнутых результатов.
График работы:
- полный рабочий день (8 часов в сутки);
- шестидневная рабочая неделя (пн-сб), возможен переход на пятидневный рабочий день при хороших показателях эффективности работы.
Резюме жду в личку. Резюме может быть в свободной форме, но прошу отнестись к нему серьёзно. Можете считать резюме своим первым тестовым заданием. Две строчки не понятно о чём даже рассматриваться не будут. Наличие портфолио (активное или просто работали в какой-то компании) будет несомненным плюсом.
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