Требуется SEO оптимизатор

Требуется специалист по внешнему продвижению сайтов. Сайт- информационный портал строительной тематики с большим кол-вом информации. Задача нарастить посещаемость на низкочастотных запросах на 1500-2000 человек в день. На данный момент чистая посещаемость около 2000 в сутки. Пишите ...
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Требуется для долгосрочного сотрудничества seo оптимизатор. Проектов много разной тематики. Необходимо продвижение в ПС: Яндекс, Гугл, Рамблер.
Важно: нужен человек, который по ходу работы готов делиться знаниями (не с нуля).
С нашей стороны – много интересной работы!
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