Нужно доработать планы этажей - убрать лишние линии, должны остаться только границы квартир с балконами, пример в прикреплении. Нужно обратить внимание на линии, окна, двери и т.д., как выполнено в примере. Результат: файл «png» размером 1000px по ...
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- Иллюстрации и Рисунки14 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно в Illustrator или Coral поверх картинки обвести по контуру этажи на фасаде зданий. Всего 2 здания по 3 этажа в каждом. Каждая зона делается на отдельном слое, задается определенное имя и всё сохраняется в ...Иллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть исходники в формате cdr и eps. Прикладываю принтскрин, по запросу вышлю файл (такое разрешение нельзя здесь приложить). Нужно отрисовать зоны (области) по квартирам и сохранить в файле svg. Подробнее, как это делается, можно посмотреть здесь ...Чертежи и Схемы2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется для долгосрочного сотрудничества seo оптимизатор. Проектов много разной тематики. Необходимо продвижение в ПС: Яндекс, Гугл, Рамблер. Важно: нужен человек, который по ходу работы готов делиться знаниями (не с нуля). С нашей стороны – много интересной работы!Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт13 лет назад