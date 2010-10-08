key13

Ирина Кискис key13

 
37 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
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  • Доработать планы этажей

    Нужно доработать планы этажей - убрать лишние линии, должны остаться только границы квартир с балконами, пример в прикреплении. Нужно обратить внимание на линии, окна, двери и т.д., как выполнено в примере. Результат: файл «png» размером 1000px по ...

    Иллюстрации и Рисунки14 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Обвести области на картинке

    Нужно в Illustrator или Coral поверх картинки обвести по контуру этажи на фасаде зданий. Всего 2 здания по 3 этажа в каждом. Каждая зона делается на отдельном слое, задается определенное имя и всё сохраняется в ...

    Illustrator
    Иллюстрации и Рисунки12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание SVG файлов

    Есть исходники в формате cdr и eps. Прикладываю принтскрин, по запросу вышлю файл (такое разрешение нельзя здесь приложить). Нужно отрисовать зоны (области) по квартирам и сохранить в файле svg. Подробнее, как это делается, можно посмотреть здесь ...

    Чертежи и Схемы2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется SEO оптимизатор

    Требуется для долгосрочного сотрудничества seo оптимизатор. Проектов много разной тематики. Необходимо продвижение в ПС: Яндекс, Гугл, Рамблер. Важно: нужен человек, который по ходу работы готов делиться знаниями (не с нуля). С нашей стороны – много интересной работы!

    Поисковые системы (SEO)15 заявок
    Закрыт
    13 лет назад