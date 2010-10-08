Есть исходники в формате cdr и eps. Прикладываю принтскрин, по запросу вышлю файл (такое разрешение нельзя здесь приложить). Нужно отрисовать зоны (области) по квартирам и сохранить в файле svg. Подробнее, как это делается, можно посмотреть здесь ...