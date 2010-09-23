Требуются специалист по продвижению, копирайтер

Поисковые системы (SEO)Завершен10 заявок538 просмотров
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В команду фрилансеров требуется копирайтер-рерайтер и специалист по продвижению:

Требования к кандидатам:

Копирайтер:

Огромное желание работать, наличие хотя бы одного положительного отзыва и зхотя бы одной работы в портфолио.

Постоянное присутствие в сети (ася, скайп)

Желание и возможность выполнять большие объемы

Адекватные для работы в команде цены за 1 тыс. (рерайт/копирайт/сео-копирайт)

Возможность выполнить небольшой тест

Сео-специалист:

Наличие опыта работы

Несколько успешно продвинутых в ТОП сайтов в портфолио

Постоянное присутствие в сети

Желание работать как с единичными проектами (например, прогон по каталогам), так и с полноценными продвижениями сайтов с нуля до ТОП 10 (ТОП 5).

Наличие качественных баз.

Опыт вывода в ТОП с помощью контекста, покупных ссылок с бирж, и только белыми методами в частности.

По сути, мне нужны люди, которые могут работать долгосрочно или в срочном порядке взять горящий проект.

Оплата попроектно.

Все предложения по ценам с прикрепленным резюме, ссылкой на портфолио и отзывы жду на почту:

[email protected]

13 лет назад
Annakms
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
Выбранные исполнители
Nuclear_Flower
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$2
Отличный исполнитель! Умничка, быстро справилась с работой, выполнив ее на высоком уровне! Рада, что встретились, будем сотрудничать и дальше. Рекомендую!
Понравилось сотрудничать с Анной.
xatiora
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
20 отзывов
13 лет назад
$100
Просто превосходная работа! Выполнила сео-копирайт на 10 тыс. меньше, чем за полдня. Ни одной ошибочки, читается легко, прекрасный слог... Придраться не к чему просто! Я ОЧЕНЬ ДОВОЛЬНА! Будем сотрудничать на постоянной основе. Всем рекомендую!
Сотрудничеством с Анной очень довольна! Четкое ТЗ, разумные требования, интересные задания. Оплата мгновенная! Общаться с Анной — одно удовольствие! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!