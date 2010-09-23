Требуются специалист по продвижению, копирайтер

В команду фрилансеров требуется копирайтер-рерайтер и специалист по продвижению:

Требования к кандидатам:

Копирайтер:

Огромное желание работать, наличие хотя бы одного положительного отзыва и зхотя бы одной работы в портфолио.

Постоянное присутствие в сети (ася, скайп)

Желание и возможность выполнять большие объемы

Адекватные для работы в команде цены за 1 тыс. (рерайт/копирайт/сео-копирайт)

Возможность выполнить небольшой тест

Сео-специалист:

Наличие опыта работы

Несколько успешно продвинутых в ТОП сайтов в портфолио

Постоянное присутствие в сети

Желание работать как с единичными проектами (например, прогон по каталогам), так и с полноценными продвижениями сайтов с нуля до ТОП 10 (ТОП 5).

Наличие качественных баз.

Опыт вывода в ТОП с помощью контекста, покупных ссылок с бирж, и только белыми методами в частности.

По сути, мне нужны люди, которые могут работать долгосрочно или в срочном порядке взять горящий проект.

Оплата попроектно.

Все предложения по ценам с прикрепленным резюме, ссылкой на портфолио и отзывы жду на почту:

[email protected]