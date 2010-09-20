На работу требуются SEO специалисты (г.Одесса)

Наша компания интересуется грамотными SEO специалистами (на постоянную работу (полный рабочий день) ). Если вы специалист в области SEO и хотите развиваться в перспективной и развивающейся компании, присылайте свое резюме по адресу : [email protected]. ( г.Одесса) Мы предлагаем высокую оплату труда от 700-1000$( в зависимости от ваших навыков)