SEO специалист

Должностные обязанности:

* Оптимизация сайтов для привлечения трафика с поисковых систем;

* Написание рекомендации для улучшения индексации сайтов;

* Оптимизация кода страниц;

* Изменение внутренней перелинковки сайта;

* Изменение структуры сайта;

* Продвижение высокочастотных ключевых слов;

* Продвижение большого кол-ва низкочастотных ключевых слов;

* Работа с биржами;

* Проверка внесенных изменений;

* Анализ изменений поисковых систем;

* Составление технического задания для копирайтеров;

* Оценка сайта клиента на юзабилити;

* Оценка продажного текста на прибыль, т.е. будет ли сайт с таким текстом приносить прибыль;

* Анализ статистики продвигаемых проектов;

* Еженедельный отчет перед руководством и клиентами;

* Верстка, работа с CMS Drupal, Joomla, Битрикс.

Условия работы:

* Работа в офисе/удаленка (метро Электросила);

* Заработная плата обсуждается на собеседовании.

* График работы: Пн-Пт, с 10.00 до 19.00 с перерывом на обед;

* Дружный молодой коллектив и возможность карьерного роста;

* Интересная профессия. Участие в выставках и конференциях за счет компании;

* Оформление по ТК РФ, оплачиваемый отпуск, интернет.

Требования к кандидату

Опыт работы: 2 года и более

Уровень образования: Высшее

Другие требования:

* Наличие портфолио успешных проектов;

* Опыт работы оптимизатором в других компаниях или на free-lance;

* Опыт работы с биржами и с ПО;

* Умение вести много проектов одновременно;

* Ответственность и пунктуальность;

* Аккуратность и внимательность;

* Желание развиваться;

* Уверенное знание HTML;

* Желательны знания основ PHP, JavaScript.