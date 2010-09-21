SEO специалист

Требуются seo специалисты Проверка на скорость и качество работы подробности по скайпуostsuvenir
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Должностные обязанности:
* Оптимизация сайтов для привлечения трафика с поисковых систем;
* Написание рекомендации для улучшения индексации сайтов;
* Оптимизация кода страниц;
* Изменение внутренней перелинковки сайта;
* Изменение структуры сайта;
* Продвижение высокочастотных ключевых слов;
* Продвижение большого кол-ва низкочастотных ключевых слов;
* Работа с биржами;
* Проверка внесенных изменений;
* Анализ изменений поисковых систем;
* Составление технического задания для копирайтеров;
* Оценка сайта клиента на юзабилити;
* Оценка продажного текста на прибыль, т.е. будет ли сайт с таким текстом приносить прибыль;
* Анализ статистики продвигаемых проектов;
* Еженедельный отчет перед руководством и клиентами;
* Верстка, работа с CMS Drupal, Joomla, Битрикс.
Условия работы:
* Работа в офисе/удаленка (метро Электросила);
* Заработная плата обсуждается на собеседовании.
* График работы: Пн-Пт, с 10.00 до 19.00 с перерывом на обед;
* Дружный молодой коллектив и возможность карьерного роста;
* Интересная профессия. Участие в выставках и конференциях за счет компании;
* Оформление по ТК РФ, оплачиваемый отпуск, интернет.
Требования к кандидату
Опыт работы: 2 года и более
Уровень образования: Высшее
Другие требования:
* Наличие портфолио успешных проектов;
* Опыт работы оптимизатором в других компаниях или на free-lance;
* Опыт работы с биржами и с ПО;
* Умение вести много проектов одновременно;
* Ответственность и пунктуальность;
* Аккуратность и внимательность;
* Желание развиваться;
* Уверенное знание HTML;
* Желательны знания основ PHP, JavaScript.
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