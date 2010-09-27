Требуется сео-специалист.

Поисковые системы (SEO)Закрыт6 заявок187 просмотров
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В динамично развивающуюся компанию требуется оптимизатор с опытом работы и активным портфолио.

Обязанности:

- ведение проектов в ссылочных биржах, слежение за эффективностью ссылочной массы;

- анализ актуальности методов продвижения;

- возможно ещё какие-то обязанности.

Заработная плата на испытательном сроке (2 месяца) от 10-15 тыс. рублей, далее от 20-30 тыс. рублей. Дальнейший рост заработной платы зависит от времени работы в компании, а так же достигнутых результатов.

График работы:

полный рабочий день (8 часов в сутки);

шестидневная рабочая неделя (пн-сб).

Резюме в свободной форме и портфолио жду в личку.

13 лет назад
CrazyJohn
Евгений 
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
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