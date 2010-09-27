Ищу начинающих сео мастеров

В команду фрилансеров требуется копирайтер-рерайтер и специалист по продвижению: Требования к кандидатам: Копирайтер: Огромное желание работать, наличие хотя бы одного положительного отзыва и зхотя бы одной работы в портфолио. Постоянное присутствие в сети (ася, скайп) Желание ...