Специалист SEO

В компанию для продвижения корпаративного web ресурса в гугл и яндекс , бюджетными и безбюджетными методами требуется Сео специалист. Киевлянин. Все подробности в приват.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Обязанности:
Создание и наполнение контентом сайтов компании
Оптимизация сайтов (внутренняя\внешняя)
Навыки работы с различными CMS
Ведение статистики и отчетности
Анализ рынка
Требования:
Знание всех средств, а так же методов продвижения
Знание внутренней и внешней оптимизации сайта
Опыт продвижения сайтов, наличие портфолио
Знание полного цикла работы со ссылками, работа со ссылочными и статейными биржами, блогами
Знание HTML, CSS, PHP+MYSQL
Навыки WEB-дизайна и верстки
Условия:
Официальное оформление, социальные гарантии
Работа в крупной стабильной компании
Оборудованный современный офис
График работы пятидневка с 9.00 до 18.00
Оклад 25000 рублей + премии
Перспектива профессионального развития и карьерного роста
По любым вопросам обращаться по номеру +79111877733 Наталья и высылать резюме по адресу [email protected]
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