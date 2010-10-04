Специалист SEO

Поисковые системы (SEO)Закрытнет заявок85 просмотров
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Обязанности:

Создание и наполнение контентом сайтов компании

Оптимизация сайтов (внутренняя\внешняя)

Навыки работы с различными CMS

Ведение статистики и отчетности

Анализ рынка

Требования:

Знание всех средств, а так же методов продвижения

Знание внутренней и внешней оптимизации сайта

Опыт продвижения сайтов, наличие портфолио

Знание полного цикла работы со ссылками, работа со ссылочными и статейными биржами, блогами

Знание HTML, CSS, PHP+MYSQL

Навыки WEB-дизайна и верстки

Условия:

Официальное оформление, социальные гарантии

Работа в крупной стабильной компании

Оборудованный современный офис

График работы пятидневка с 9.00 до 18.00

Оклад 25000 рублей + премии

Перспектива профессионального развития и карьерного роста

По любым вопросам обращаться по номеру +79111877733 Наталья и высылать резюме по адресу [email protected]

13 лет назад
ratofsteel
Андрей 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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