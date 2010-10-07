Нужен сеошник

В компанию для продвижения корпаративного web ресурса в гугл и яндекс , бюджетными и безбюджетными методами требуется Сео специалист. Киевлянин. Все подробности в приват.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем сеошника, можно без особого опыта но с желанием учиться и упорством в достижении цели.
Обеспечу софтом и постоянной работой.
Требования:
1.1. Знание английского языка - (можно со словарем).
1.2. Ответственность
1.3. Доброжелательность, вежливость :-)
1.4. Возможность быть на связи не реже 1 раза в день
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