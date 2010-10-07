Нужен сеошник

Поисковые системы (SEO)Закрыт18 заявок302 просмотра
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Ищем сеошника, можно без особого опыта но с желанием учиться и упорством в достижении цели.

Обеспечу софтом и постоянной работой.

Требования:

1.1. Знание английского языка - (можно со словарем).

1.2. Ответственность

1.3. Доброжелательность, вежливость :-)

1.4. Возможность быть на связи не реже 1 раза в день

13 лет назад
onoyko
Павел 
58 летГреция
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
63 отзыва(-1)
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