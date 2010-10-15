Линк-менеджер с навыками журналиста

В компанию для продвижения корпаративного web ресурса в гугл и яндекс , бюджетными и безбюджетными методами требуется Сео специалист. Киевлянин. Все подробности в приват.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ручное размещение ссылок на внешних ресурсах. Тематика: промышленное оборудование. Цель: получение естественных ссылок.
Оплата:
Ссылка с анкором из приложения – 50 рублей за одну текстовую ссылку с одного ресурса
Ссылка без анкора – 15 рублей за одну ссылку с одного ресурса. Только 1 ссылка без анкора с одного ресурса
Рерайт или копирайт – 150 рублей/1000 знаков
Компенсация возможных расходов
ТЗ по запросу, при наличии информации о себе
Skype: sergey_5079691
E-mail: [email protected]
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