Линк-менеджер с навыками журналиста

Ручное размещение ссылок на внешних ресурсах. Тематика: промышленное оборудование. Цель: получение естественных ссылок.

Оплата:

Ссылка с анкором из приложения – 50 рублей за одну текстовую ссылку с одного ресурса

Ссылка без анкора – 15 рублей за одну ссылку с одного ресурса. Только 1 ссылка без анкора с одного ресурса

Рерайт или копирайт – 150 рублей/1000 знаков

Компенсация возможных расходов

ТЗ по запросу, при наличии информации о себе

Skype: sergey_5079691

E-mail: [email protected]