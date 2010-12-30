Срочно требуется креативный SEO-копирайтер!

Студия интернет-проектов «Pro Web» приглашает на постоянную работу (можно по совместительству и/или удаленно) копирайтера для подготовки статей, текстовых и рекламных материалов.

Требуется адекватный и креативный копирайтер, умеющий создавать уникальный продающий контент с учетом SEO, желающий работать и хорошо зарабатывать. Кандидату важно хорошо разбираться в мебельной тематике.

Ждем Ваше резюме по адресу: [email protected] c пометкой Вакансия копирайтер.