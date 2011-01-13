Cтудия интернет-проектов "ProWeb"

Студия интернет-проектов «Proweb» (ООО «ПроВеб») – это группа специалистов, предлагающих полный комплекс услуг: от маркетинговых исследований, юзабилити- проектирования и разработки до продвижения Вашего сайта в сети Интернет.

Комплексный подход позволяет нам не просто создавать сайты, а предоставлять готовые бизнес решения "под ключ", что выгодно отличает нашу компанию от большинства конкурентов.

Акцентируя свое внимание на каждом клиенте, студия интернет-проектов «Proweb» оказывает консультативную помощь, а также берет на себя решение множества проблем, с которыми Вы обязательно столкнетесь при создании и продвижении сайта.

По желанию заказчика предоставляем весь комплекс технических, маркетинговых и аналитических работ, что позволяет рассматривать Ваш сайт не как дань моде и престижу, а как средство конкурентной борьбы уже сегодня и перспективный источник дохода завтра.

За четыре года работы нами реализовано более 100 успешных проектов в области разработки и продвижения Web-сайтов. Среди наших постоянных клиентов известные порталы www.prazdnik.by, www.21.by и www.avtotut.ru, крупные компании, такие как Астра, Трансгрупп и Трансимпериал, ряд государственных учреждений, а также множество небольших компаний и частных предпринимателей, которым мы помогли занять конкурентную позицию и эффективно продвигать свои товары и услуги посредством сети Интернет.

Постоянный мониторинг современных тенденций в сфере IT позволяет нашим специалистам успешно развивать новые направления, такие как юзабилити-проектирование и панорамная съемка, а также использовать нестандартные и наиболее эффективные способы привлечения целевой аудитории на Ваш сайт.

Мы рады каждому новому клиенту, ценящему профессиональный подход при создании сайта, нестандартные решения и порядочность в отношениях. Нашим постоянным клиентам мы предоставляем значительные скидки на весь перечень предлагаемых услуг.

Коллектив студии интернет-проектов «Proweb» искренне желает процветания Вашему бизнесу и готов поддержать Вас, предложив особые условия сотрудничества в период кризиса!