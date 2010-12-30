Cрочно требуется программист-PHP

Интернет-подразделению крупной коммуникационной компании требуется PHP программист для работы в офисе компании в Киеве. Опыт работы и портфолио от 10 качественных сайтов обязательны. Зарплата по результатам собеседования. Обязанности: • Установка CMS • Написание отдельных модулей на PHP • Доработка ранее созданным ...
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Студия интернет-проектов «Про Веб» приглашает в cвой творческий коллектив на постоянную работу ответственного и исполнительного программиста-PHP. Работа в комфортабельном офисе в центре города, возможен вариант работы удаленно и/или по совместительству.
Требования:
- опыт работы от 2 лет;
- знание технологий: PHP, MySQL, HTML/DHTML, OOP, AJAX, MVC, web-framework,
- опыт работы с различными CMS;
- умение ставить цели и достигать их.
Приветствуется знание английского языка.
Предлагаем:
- различные проекты;
- возможность обучения и профессионального роста;
- высокую оплату (соответствующую Вашему уровню).
Если Вас заинтересовала данная вакансия, высылайте резюме на E-mail: [email protected] с пометкой: «Программист-PHP»
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