Программист на постоянную удалённую работу

$500
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок223 просмотра
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- Привязка сайтов к joomla, wordpress, bitrix

- Доработка сайтов

- Написание отдельных модулей

- Написание проектов с нуля

- Возможно иногда и верстка (по ней очень высокие требования - хорошее чувство стиля и анимации)

Предпочтительный регион Киев

Рассматриваю заявки даже на один из пяти пунктов.

13 лет назад
oiwork
Олег 
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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