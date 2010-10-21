Вакансия ASP.NET C#, Москва

От вас: • Знания AS3‚ MXML‚ Flex; • Наличие готовых работ; • Полный рабочий день в офисе; • Знание английского на уровне чтения документации; • Стремление быть лучшим в своём деле; Можем предложить: • Интересные проекты; • Рост заработной платы; • Уютный офис;