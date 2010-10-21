Вакансия ASP.NET C#, Москва

$3000
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На постоянную работу в офис требуется программист ASP.NET C#

MySQL

Разработка кода для высоко нагруженных портальрных систем.

Резюме на [email protected]

13 лет назад
popovius
Цц 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
20 отзывов(-1)
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