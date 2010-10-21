Front-end разработчик (JS+HTML+CSS)

Веб-программированиеЗакрытнет заявок52 просмотра
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Место жительства: Санкт-Петербург

Занятость: Полный рабочий день

Тестовый период: 2 месяца

ЗП от 30 000 руб.

Требования

Опыт работы 1.5 года

Умение верстать: кросс-браузерно (IE6+, FF2+, Opera 9+), семантически, валидно, пиксель в пиксель

Умение писать на "чистом" Javascript

Знание теории JS: производительность, варианты наследования и т.д.

Опыт использования фреймворка jQuery, написание плагинов или виджетов jQuery UI

Опыт использования AJAX и построения асинхронных сценариев

Понимание работы и опыт использования средств контроля версий (svn, git)

Некоторые знания php и mysql: установка php-сервера, mysql, совсем лёгкая правка кода

Плюсом является:

Знания о сжатии javascript

Знания о тестировании javascript

Опыт написания виджетов, гаджетов, работа с API различных веб-сервисов

Опыт вёрстки под мобильные браузеры

Условия:

Молодой, дружный и творческий коллектив

Доброжелательная атмосфера в офисе

Перспективы профессионального и карьерного роста

Гибкий рабочий график

Тип занятости

Полная занятость, полный день

Адрес для резюме [email protected]

HTMLCSS
13 лет назад
indee_job
Дмитрий 
48 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
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