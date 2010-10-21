Нужен DLE программист

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка72 просмотра
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Для долговременного сотрудничества необходим программист, идеально знающий движок DLE. Основные задачи: написание дополнительных модулей, мелкие доработки, аудит безопасности.

Работа не постоянная. Но задачи такого плана периодически возникают.

Основные требования: опыт работы(наличие хорошего портфолио, отзывов), высокое качество, ответственность, скорость.

Прошу обращаться только действительно опытных людей, т.к. очень важно качество работы. Оставляйте ссылки на ваше портфолио, отзывы.

13 лет назад
profUA
Сергей 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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