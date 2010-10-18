Нужен программист на полный рабочий день, на постоянную работу. Обязательно: PHP, Zend Framework, MySQL, OOP Желательно: Html, JavaScript, CSS
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разыскивается PHP-программист на постоянную основу. Работа дистанционная, оплата через wmz (возможны варианты) по заданиям.
Обязательные требования
- Опыт работы не менее 5 лет
- PHP, JS (+AJAX), mySQL
- Коммуникабельность, умение работать в команде, креативность, исполнительность
- Наличие портфолио
Желательно иметь опыт работы с livestreet
Суть работы:
Портал mmozona.ru – это социальная сеть MMO-игроков, включающая в себя блогосферу (livestreet), форум (vbulletin 4+), библиотеку (mediawiki). Необходимо расширять функционал и править баги.
- Оплата по заданиям, договорная
- Проект не разовый – расчёт на долговременное сотрудничество
- Укажите своё портфолио
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