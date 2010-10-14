С# разработчик

Добрый вечер.

Ищеться разработчики по с# asp.net - любители, готовы изучать новые возможности системы. Возможно сотрудничество на проектами пока что средней сложности, позже над большими.

Человек должен быть с Украины, Западный регион.

Всем спасибо.

Пишите ICQ:4917605 шесть 0

Андрей.