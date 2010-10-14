С# разработчик

Подбор команды программистов ТОЛЬКО в Виннице. Работа удаленно. В ближайшей перспективе открытие офиса. Знание технологий: PHP, MySQL Приветствуется знание и практический опыт фреймворков и доп.технологий: Drupal, Joomla, Puthon, Ruby, etc... Знание технологий ASP.NET, C#, WCF, WPF, SharePoint etc... Присылайте свое расширенное резюме ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый вечер.
Ищеться разработчики по с# asp.net - любители, готовы изучать новые возможности системы. Возможно сотрудничество на проектами пока что средней сложности, позже над большими.
Человек должен быть с Украины, Западный регион.
Всем спасибо.
Пишите ICQ:4917605 шесть 0
Андрей.
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