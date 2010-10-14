Серверный программист

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка313 просмотров
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Требуется серверный программист. Работа либо удаленная, либо в офисе в г.Иваново. Предлагается работать за ЗП + процент с проекта. Требования:

1) Крепкие знания PHP, либо другого серверного языка программирования

2) Знания бесплатных CMS (знание платных cms также будут преимуществом)

Работа преимущественно над крупными проектами в команде. 2 серверных программиста (вы и ещё один человек). Четкое разделение на дизайн, верстку и программирование.

Указывайте:

1) Опыт работы (в годах)

2) Офис или удленка

3) Сколько часов готовы уделять работе

4) Работаете ли в команде

5) Желаемая зарплата

Пишите, пожалуйста в проект.

С уважением, Артем.

13 лет назад
Yellow_Crocodile
Артем 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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