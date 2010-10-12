Perl Developer работа в г. Киеве

На сайт с движком Social Engine v4.0.5 требуется создатель плагинов ищу человека на постоянное сотрудничество! на начальном этапе, нужно будет почистить перевод, создать пару дополнений и изменить некоторые уже имеющиеся. после чего, необходимо его админить Требования к человеку: Украина, ...
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Международная IT компания, приглашает в свою команду в г. Киеве Perl Developer
Компания ISS основанная в 2002 году. Главный в офис в г. Бухарест (Румыния), представительства в Молдове и Украине. Клиенты компании – ведущие европейские корпорации.
ISS предлагаем своим клиентам услуги высокой стоимости, имеющие подтвержденный опыт и сертификации продукции SW от ведущих производителей: IBM, SUN Microsystems, Symantec, Oracle.
Требования к кандидатам:
- высшее образование (специалист, магистр);
- опыт работы программирования от 3 лет;
- опыт работы с Perl от 3 лет
- желательно знания: SQL; PL/SQL; Oracle.
- знания английского языка на техническом уровне.
Компания предлагает:
- приобрести опыт работы в международной IT компании;
- работу в сложных и интересных проектах;
- заработную плату: 1500 – 2800 $ в зависимости от уровня квалификации специалиста и проекта, в котором будет работать кандидат;
- социальные гарантии;
- наличие возможностей для профессионального, карьерного роста и развития.
ISS постоянно ищет ярких, талантливых и ориентированных на результаты профессионалов.
Пожалуйста, пришлите нам свое резюме на e-mail: [email protected]
Наши консультанты свяжутся с Вами в самое ближайшее время для согласования условий найма.
Телефон + 38 (044) 587 62 92
e-mail: [email protected]
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