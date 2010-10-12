Perl Developer работа в г. Киеве

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Международная IT компания, приглашает в свою команду в г. Киеве Perl Developer

Компания ISS основанная в 2002 году. Главный в офис в г. Бухарест (Румыния), представительства в Молдове и Украине. Клиенты компании – ведущие европейские корпорации.

ISS предлагаем своим клиентам услуги высокой стоимости, имеющие подтвержденный опыт и сертификации продукции SW от ведущих производителей: IBM, SUN Microsystems, Symantec, Oracle.

Требования к кандидатам:

- высшее образование (специалист, магистр);

- опыт работы программирования от 3 лет;

- опыт работы с Perl от 3 лет

- желательно знания: SQL; PL/SQL; Oracle.

- знания английского языка на техническом уровне.

Компания предлагает:

- приобрести опыт работы в международной IT компании;

- работу в сложных и интересных проектах;

- заработную плату: 1500 – 2800 $ в зависимости от уровня квалификации специалиста и проекта, в котором будет работать кандидат;

- социальные гарантии;

- наличие возможностей для профессионального, карьерного роста и развития.

ISS постоянно ищет ярких, талантливых и ориентированных на результаты профессионалов.

Пожалуйста, пришлите нам свое резюме на e-mail: [email protected]

Наши консультанты свяжутся с Вами в самое ближайшее время для согласования условий найма.

Телефон + 38 (044) 587 62 92

e-mail: [email protected]

Perl
13 лет назад
UKRecruter
Юрий 
54 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
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